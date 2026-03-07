Затегнаха се битките за кристалните глобуси в ските

Битката за кристалните глобуси в ските става все по-ожесточена. Ема Айхер (Германия) вече е само на 117 точки от Микаела Шифрин (САЩ) в генералното класиране при жените, въпреки че раздели 12-ото място в спускането във Вал ди Фаса (Италия). Втора победа взе представителката на домакините Лаура Пировано, която изпревари с 1 стотна Корнелия Хютер (Австрия) и с 5 Корин Сутер (Швейцария). Така Пировано пък излезе начело за малката световна купа в дисциплината, като двете с Айхер изпревариха най-накрая Линдзи Вон (САЩ), която се преби на олимпиадата.

Норвежецът с бразилски паспорт Лукас Пинейро Бротен пък вече е само на мижавите 48 точки в класирането за малката купа на гигантски слалом, като спечели победата в Кранска гора (Словения). Марко Одермат (Швейцария) все още води в любимата си дисциплина, но вече е задстрашен, след като остана едва пети. Бротен изпревари с 54 стотни Лоик Меяр (Швейцария) и с 80 Лукас Брейнщайнер (Австрия).