Лош ден за Лора Христова - завърши 29-а в първия си масов старт за световна купа

При първото си участие в масов старт (12,5 км) на световна купа биатлонистката ни Лора Христова се нареди 29-а в Контиолахти (Фин).

Бронзовата медалистка от олимпиадата в Милано/Кортина (в индивидуалната дисциплина на 15 км) нямаше ден и направи по 1 грешка при първите стрелби, а на последната свали и 5-те мишени.

Досега Лора имаше участие в масов старт на световното миналата година и олимпиадата.

Днес победителка стана Жулия Симон от Франция с 1 пропуск. Втора и трета са шведките Елвира Йоберг (2) и Ана Магнусон (1).

Масовият старт е елитна дисциплина, в която участват 30-те най-добри биатлонистки към момента.