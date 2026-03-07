Лош ден за Лора Христова - завърши 29-а в първия си масов старт за световна купа

При първото си участие в масов старт (12,5 км) на световна купа биатлонистката ни Лора Христова се нареди 29-а в Контиолахти (Фин).
Бронзовата медалистка от олимпиадата в Милано/Кортина (в индивидуалната дисциплина на 15 км) нямаше ден и направи по 1 грешка при първите стрелби, а на последната свали и 5-те мишени.
Досега Лора имаше участие в масов старт на световното миналата година и олимпиадата.
Днес победителка стана Жулия Симон от Франция с 1 пропуск. Втора и трета са шведките Елвира Йоберг (2) и Ана Магнусон (1).
Масовият старт е елитна дисциплина, в която участват 30-те най-добри биатлонистки към момента.