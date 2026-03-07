"Арсенал" стигна 1/4-финалите за купата на Англия с рекорд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът във Висшата лига "Арсенал" се класира за четвъртфиналите в турнира за купата на Англия, след като надви борещия се да не изпадне от III лига отбор на "Мансфилд Таун".

С пускането на Макс Доуман и Марли Салмън мениджърът на лондончани Микел Артета Арсенал ги направи първия отбор в историята на Висшата лига, който започва официален мач (във всички турнири) с двама играчи на 16 години.

Нони Мадуеке откри резултата за "Арсенал" 4 мин преди края на първото полувреме, но домакините изравниха в 50-ата мин благодарение на Уили Евънс. Еберечи Езе донесе успеха на гостите в 66-ата мин.