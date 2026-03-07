"Черно море" спечели мач след 91 дни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Черно море" сложи край на серията си от пет поредни мача без победа в Първа лига с успех с 3:0 като гост на "Септември" в среща от 25-ия кръг.

На Националния стадион "Васил Левски" В София варненци имаха превъзходство през целия мач и заслужено стигнаха до успех, който бе първи за тях от срещата с ЦСКА (1:0) на 6 декември миналата година (91 дни пауза).

Селсо Сидни даде преднина на гостите в 18-ата мин.

Васил Панайотов удвои аванса в 47-мата минута.

Хорхе Падия с първия си гол за "Черно море" сложи точка на спора в 66-ата мин.

В класирането "Черно море" е пети с 40 точки. "Септември" е на 14-о място с 21.