Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрох...

Мъри Стоилов и "Гьозтепе" със загуба в битката за Европа

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Загуба срещу пряк конкурент за участие европейските клубни турнири запида водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе" в 25-ия кръг на турския елит.

В Истанбул момчетата на Мъри отстъпиха с 1:2 срещу местния "Башакшехир".

Така домакините изпревариха "Гьозтепе" в класирането и вече са 5-и. Съответно тимът на Мъри слезе 6-и, като и двата отбора са с по 42 точки.

Те са на 4 т. от 4-ата позиция, която първа праща в Европа. На нея е "Бешикташ", който е с мач по-малко.

Шахинер откри резултата за "Истанбул Башакшехир" в 13-ата мин, а 15 по-късно Антунеш изравни.

Бърнич се разписа победно в 69-ата мин. Малко преди това националът Филип Кръстев влезе като смяна в състава на "Гьозтепе".

