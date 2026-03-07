Мъри Стоилов и "Гьозтепе" със загуба в битката за Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Загуба срещу пряк конкурент за участие европейските клубни турнири запида водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе" в 25-ия кръг на турския елит.

В Истанбул момчетата на Мъри отстъпиха с 1:2 срещу местния "Башакшехир".

Така домакините изпревариха "Гьозтепе" в класирането и вече са 5-и. Съответно тимът на Мъри слезе 6-и, като и двата отбора са с по 42 точки.

Те са на 4 т. от 4-ата позиция, която първа праща в Европа. На нея е "Бешикташ", който е с мач по-малко.

Шахинер откри резултата за "Истанбул Башакшехир" в 13-ата мин, а 15 по-късно Антунеш изравни.

Бърнич се разписа победно в 69-ата мин. Малко преди това националът Филип Кръстев влезе като смяна в състава на "Гьозтепе".