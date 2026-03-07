България завърши с 11-о място младежкото световно, донесло ни исторически успех в биатлона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Щафетата на България завърши на 11-о място на 4 по 7,5 километра за младежи до 21 години на световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер.

Георги Наумов, Веселин Белчински, Николай Николов и носителят на златен и бронзов медал в масовия старт и в индивидуалната надпревара Георги Джоргов направиха 5 наказателни обиколки, използваха 17 допълнителни патрона и останаха на 7:45.5 от победителите от Франция.

Световната титла на Джоргов е с исторически статут, тъй като е първата за най-успешния ни зимен спорт за всички възрастови групи при жените и мъжете.