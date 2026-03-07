Играч на Мъри от “Гьозтепе” дебютира в Първа лига

Преотстъпеният в “Ботев” (Пловдив) от “Гьозтепе” на Мъри Стоилов ляв халф бек Закария Тиндано може да дебютира в Първа лига още утре при гостуването на ЦСКА 1948.

19-годишният котдивоарец, който в средата на януари беше привлечен под наем за една година от “жълто-черните”, вече е картотекиран в БФС. Тиндано е обвързан с “Гьозтепе” до лятото на 2029 година.

Една от звездите на “Ботев” - Самуел Калу, е напълно възстановен от травма и се очаква да стартира като титуляр на мача в Бистрица. Лъчезар Балтанов засега е бетониран на поста старши треньор на “канарчетата” след спечелени 7 точки в три срещи, включително и три срещу шампиона “Лудогорец”, след освобождаването на Димитър Димитров-Херо.

Проблемът в дългосрочен план за Балтанов е липсата на тапия за лиценз УЕФА Про. Варианти за лицензоносители са треньорите от ДЮШ на “Ботев” Петър Пенчев и Митко Джоров.