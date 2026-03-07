ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Анчев: Неадекватната реакция на МВР за Петрох...

България потегли чудесно, завърши 15-а в последната мъжка щафета за сезона

Владимир Илиев Снимка: Startphoto.bg

Българите Константин Василев, Владимир Илиев, Антов Синапов и Васил Зашев завършиха 16-и в последната мъжка щафета (4х7,5 км) от световната купа по биатлон за сезона.

Състезанието тръгна чудесно за нашите, като безгрешен на стрелбата Василев предаде 12-и на Илиев, който пък след 2 допълнителни патрона връчи 9-и щафетата на Синапов.

Той също свали 10-те мишени, но изостана бегово. На последен пост Зашев трябваше да върти наказателна обиколка, като към нея прибави 4 допълнителни патрона.

Победата взеха норвежците, които става и носители на малкия кристален глобус в дисциплината.

Владимир Илиев

