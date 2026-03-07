"Ботев" (Вр) с първа победа за 2026-а след 1:0 срещу 10 от "Арда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Ботев" (Вр) постигна първата си победа 2026-а, след като излъга 1:0 "Арда" у дома в среща от 25-ия кръг на Първа лига.

Милен Стоев бе точен в 64-ата минута. Гостите от Кърджали останаха с човек по-малко, след като виканият в националния отбор Димитър Велковски беше изгонен за грубо нарушение с директен червен картон в 72-ата мин. Това стана след намесата на ВАР.

През първата част системата за видеонаблюдение отмени гол и дузпа за врачани.

С успеха те събраха 31 точки и излязоха 9-и. "Арда" с една повече е 8-и.