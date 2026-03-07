ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След загубен багаж националките получиха екипи от ...

След загубен багаж националките получиха екипи от Гибралтар и го биха 5:0

Снимка: БФС

Женският национален отбор на България по футбол победи Гибралтар с 5:0 като гост в мач от Група C2 на европейските квалификации за Мондиал 2027.

Двубоят стартира с автогол на домакините още в третата минута. Резултатът бе удвоен от Полина Ръсина още преди края на първото полувраме, а във второто Димитра Иванова беляза още два гола в противниковата врата. С точно попадение на Ивана Найденова в добавеното време на мача бе определен крайният резултат и категоричната победа за "лъвиците".

В първия си двубой навръх националния празник 3 март българките показаха сърцата игра и се раздадоха докрай срещу Хърватия, но допуснаха минимално поражение с 0:1 след късен гол в 80-ата минута.

Начело с 6 точки в групата излезе съставът на Косово, който днес се наложи над Хърватия с 1:0. Хърватките и нашите момичета са с по 3, а Гибралтар е на дъното без актив.

Българският отбор днес трябваше да излезе с екип от домакините в мача, след като се оказа, че багажът на отбора е загубен от авиопревозвача.

Снимка: БФС

