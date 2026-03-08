Първа победа за Никола Цолов във Формула 2!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три състезателни уикенда бяха достатъчни на Никола Цолов за първа победа във Формула 2.

След разочароващото 17-о място в спринта в Гран при на Австралия световният вицешампион във Формула 3 спечели по много убедителен начин основното състезание.

Българският лъв на "Кампос" стартира пети и на практика не направи нито една грешка. Цолов се възползва от инцидентите с други състезатели, двата рестарта и въпреки лекото объркване при излизането на автомобил за сигурност остави зад себе си Рафаел Камара (Бр), носител на титлата във Формула 3. Трети завърши Лоранс ван Хупен (Нид).

В генералното класиране Българския лъв води с 25 точки, следван от Камара (18) и нидерландеца (17).

"Мечтаех за този момент, но знаех, че съм най-бързият. Успях зда избегна инцидентите, после карах с моето темпо и внимавах да пазя гумите. "Кампос" е моето семейство и съм много щастлив", сподели Цолов.

Следващият кръг от шампионата е в Бахрейн през април, но не ясно дали ще се състои там заради ситуацията в региона, предизвикана от войната в Близкия изток.