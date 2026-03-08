ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

№1 в света спря Григор Димитров в Индиън Уелс

4340
Григор Димитров Снимка: facebook.com/rolexparismasters/

Григор Димитров направи добър мач, но това се оказа недостатъчно за победа срещу водача в световната ранглиста. 

Българската звезда в тениса загуби 2:6, 3:6 от Карлос Алкарас (Исп) във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в Индиън Уелс. Двамата бяха съперници на същото място в пустинята на Калифорния и миналата година, но на осминафинал. 

С останалите от екипа на Димитров отново бе неговата приятелка Ейса Гонсалес. Бившият №3 в света допусна два пробива в първия сет и решителен при 3:4 във втория. Положителното за феновете е, че Григор поне видимо не показа да има здравословни проблеми. 

Алкарас няма загуба вече в 13 мача от началото на този сезон и е в серия от 31 спечелени мача на твърди кортове на открито. 

Григор Димитров Снимка: facebook.com/rolexparismasters/

