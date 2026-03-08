№1 в света спря Григор Димитров в Индиън Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров направи добър мач, но това се оказа недостатъчно за победа срещу водача в световната ранглиста.

Българската звезда в тениса загуби 2:6, 3:6 от Карлос Алкарас (Исп) във втория кръг на турнира "Мастърс 1000" в Индиън Уелс. Двамата бяха съперници на същото място в пустинята на Калифорния и миналата година, но на осминафинал.

С останалите от екипа на Димитров отново бе неговата приятелка Ейса Гонсалес. Бившият №3 в света допусна два пробива в първия сет и решителен при 3:4 във втория. Положителното за феновете е, че Григор поне видимо не показа да има здравословни проблеми.

Алкарас няма загуба вече в 13 мача от началото на този сезон и е в серия от 31 спечелени мача на твърди кортове на открито.