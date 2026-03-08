Двойна победа за "Мерцедес" в Австралия след гаф на "Ферари"

"Мерцедес" постигна двойна победа в първия старт от Формула 1 този сезон, но благодарение на поредната грешка в стратегията на "Ферари". Джордж Ръсел взе победата пред съотборника си Андреа Кими Антонели. Всичко обаче се реши, когато двата болида спряха в пита за смяна на гуми при виртуална кола за сигурност заради Исак Хаджар от "Ред Бул", а италианския тим остави Шарл Льоклер и Луис Хамилтън на пистата. Така те направиха спирането си при зелен флаг и загубиха повече време от съперниците си. Иначе темпото им бе наравно с това на "Мерцедес", като Льоклер дори поведе в състезанието. Все пак Шарл и Луис завършиха трети и четвърти.

Световният шампион Ландо Норис се добра по петото място с "Макларън", като зад него остана Макс Верстапен с "Ред Бул", който стартира в дъното на колоната заради катастрофата си по време на квалификацията. Оли Беарман с "Хаас" финишира седми, а първи точки при дебюта си записа Арвин Линдблад с осмо място за RB. Габриел Бортолето с "Ауди" и Пиер Гасли с "Алпин" затвориха десетката.

За ужас на домакините в Мелбърн местният любимец Оскар Пиастри дори не успя да стартира, като заби макларъна си в предпазната ограда още при инсталационната обиколка. Пиастри обясни, че изведнъж е получил 100 киловата мощност от двигателя си и не успял да я овладее.