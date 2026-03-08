ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глад за инженери, учители, лекари и медицински сес...

Национал на България порита 15 мин в елита на Нидерландия

Християн Петров Снимка: instagram.com/scheerenveenofficial/

Българският национал Християн Петров влезе от резервната скамейка и игра малко повече от четвърт час при победата на "Хееренвеен" с 2:1 като гост над "Екселсиор" в срещата от 26-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Бившият футболист на ЦСКА и съотборниците му се изкачиха на 8-ото място във временното класиране.

Петров влезе в игра в 75-ата минута на мача, когато замени Василиос Загаритис. Българинът получи жълт картон три минути по-късно и вече има три официални предупреждения от началото на сезона.

Християн Петров Снимка: instagram.com/scheerenveenofficial/

