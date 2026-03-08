ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Глад за инженери, учители, лекари и медицински сес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22427858 www.24chasa.bg

Нова загуба за националния страж на България в Шотландия, вкараха му 3 гола

2196
Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

Българският национален вратар Димитър Митов и "Абърдийн" продължават с негативните резултати, след като отстъпиха с 0:3 от тима на "Дънфърмлин" в среща от турнира за купата на Шотландия. Матю Тод откри резултата, а след него две попадения добави Оли Томас.

Димитър Митов започна като титуляр в трети пореден мач, а преди това в няколко срещи бе на резервната скамейка.

Това бе пета поредна среща без успех за "Абърдийн" във всички турнири, като Митов и колегите му спечелиха само три мача от началото на годината.

Димитър Митов Снимка: "Абърдийн"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди