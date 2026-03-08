Треньорът на "Левски": Няма да плача и да търся извинения

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че вярва и се гордее с футболистите си, благодарение на които тимът е на първо място в класирането. Испанският специалист даде брифинг преди утрешния мач с „Локомотив" (Пд).

„Отборът е добре, събрани са момчетата. Не на всички мачове показахме едно и също лице срещу „Лудогорец". В някои показахме зрялост и боеспособност. Но не сме загубили нито един мач, в който да са ни превъзхождали тотално. Намираме се в позитивна позиция. Вие го знаете дори по-добре от мен. Запознати сте от кога отборът не е бил в такава ситуация в първенството. Това се дължи на добрата работа на момчетата. Трябва да сме много позитивни. Благодарение на работата на момчетата можем да сме положително настроени. И както винаги да се стремим да се развиваме. Тотално фокусът е върху мача в понеделник. Искаме да направим добър мач и да се опитаме да го спечелим", започна Веласкес.

„Нито е положително, нито негативно за нас какво са направили „Локомотив" в последния си мач. В предния кръг преди това завършиха наравно с „Лудогорец". Какво всъщност представляват те? Да не забравяме, че ни победиха на техния стадион и с отговорност и уважение, анализирайки силните и слабите страни на противника, да отведем там мача, където на нас ни се иска", коментира още специалистът.

„Винаги гледаме обективно на цялостното класиране. То показва, че между 4-те отбора в челото на таблицата ще се води битката за титлата. Не анализирам изобщо други съперници, само утрешния мач срещу „Локомотив" (Пд). Треньорът и играчите са възстановени от мача с „Лудогорец". Има допълнителна натрупана умора. Добре възстановени сме обаче и никога няма да има извинение", каза още Веласкес.

„Ситуацията с нов нападател е много проста. Без да задълбавам в материята. Истината е, че наблюдаваме футболисти, защото е ясно, че с контузията на Сангаре, като добавим и ситуацията с Фабиен, опциите в атака намаляват много. Разбира се, оттук-насетне трябва да имаме предвид, че ситуацията със свободните агенти е много сложна. Клубът преценява реално възможностите. Без да споменавам имена, на базата на казаното дотук има вариант да дойде играч, но може и да не се присъедини. Ще видим какво се случва и накрая да видим дали ще дойде футболист, който да ни помогне. Тук става въпрос чисто и просто за липса на футболисти на тази позиция", коментира евентуалното идване на нов нападател Веласкес.

„Няма да плача и да търся извинения. Както казах и на вашия колега гледам, че чашата е наполовина пълна и това ми харесва като мислене. Не ми се налага за пръв път през сезона да търсим решение на този тип въпрос. Виждам възможностите кой на каква друга позиция може да играе на тренировките през седмицата. Аз мога да говоря при цялото ми уважение за всичко, което се случва, след като аз застанах начело на отбора. Когато се изправихме срещу „Лудогорец" винаги сме били съперници, но не трябва да забравяме обективната реалност. Затова поставям висока оценка на играчите, с които разполагат. Уважавам всички, с които играем в първенството, но тъй като ме питате за „Лудогорец", вие знаете, че става въпрос за отбор, спечелили 14 поредни титли. В коя държава се е случило това? Това говори за изключителен потенциал. Именно затова поставям висока оценка на играчите, които са израснали в много отношения. В абсолютно всеки мач показват изключително поведение. Имаме мачове, в които сме ги побеждавали, губили сме и сме завършвали наравно. Когато губим от тях е било заради дребни детайли, но в крайна сметка става въпрос за първенство, където играят доста отбори. Изключително висока оценка заслужава това, че в това първенство „Левски" е на първо място", каза още Веласкес.

„Локомотив" бяха силни, когато им гостувахме. Те ни победиха, но не смятам, че направиха нещо кой знае какво. Възползваха се от наши грешки, за да спечелят мача. Отбор, който зависи срещу кого играят, може да вземе от всеки съперник нещо. Видяхме го и срещу „Лудогорец". Трябва по всякакъв начин да ги неутрализираш и да не ги оставяш на контраатака срещу теб. Различно играят в зависимост от това как ще са разположени на терена, как ще си развиват атаките. Трябва да ги накараме да се чувстват неудобно. Те са отбор, който доста добре стои на терена, когато не притежава топката. Те добре разгръщат потенциала си при преход. Както казах на вашия колега, вярваме в многофункционалността на нашите играчи, що се отнася до позициите по терена. На база на това ще изберем най-добрите 11, които да дадат всичко от себе си. Разбира се, винаги изхождайки от това как ще се развият мачовете, трябва да имаш решение от пейката. На базата на това какво предвиждаме за тези 90 минути ще изберем титулярите и кой ще остане на пейката. Оливър и Переа са наказани, Сангаре и Фабиен пропускат заради контузии. Относно останалите играчи днес трябва да видим с някои как се развиват нещата, защото имат дребни проблеми", завърши Веласкес