Валери Божинов: Обичам Москва и Русия

Бившият български национал Валери Божинов игра в благотворителен мач в Русия и даде интервю за Sport-Express.

„Това е вторият ми път в Русия. Голяма чест е да бъда тук, да играя в Купата на легендите. Обичам Москва и Русия. Когато бях в училище в България, в часовете по история ни казваха колко много е направила вашата страна за нас и нашия живот.

Сега всичко се промени. Но знам, че без Русия България нямаше да съществува. Вие ни помогнахте да растем и да живеем. Това е много важно. Благодаря ви за това!", каза още Божинов.

След това бившият футболист говори и за кариерата си. Божинов премина през редица европейски колоси, където бе съотборник с легенди.

"И в Италия, и в България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха. Сега отношението е по-професионално. Те тренират, играят, прибират се у дома, възстановяват се – и това е нормата", започна Божинов.

Божинов обяви, че е отказал предложение на Роман Абрамович да премине в ЦСКА (Москва): „През зимата на 2005 г. имах добра оферта от ЦСКА. Но я отказах... Бях млад и исках да играя в Италия. И няколко месеца по-късно ЦСКА спечели купата на УЕФА! Просто благодарих на Роман Абрамович за офертата, но я отказах", каза още Божинов.

"Евгений Гинев искаше да организира трансфера ми: „Отиди в ЦСКА и след две години ще те привлечем от Челси." Може би беше грешка. Сега осъзнавам, че е трябвало да приема".