Злато за България от световната купа по спортна гимнастика в Баку

1504
Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

Давид Иванов спечели златен медал на финала на кон с гривни на световната купа по спортна гимнастика в Баку (Азербайджан).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) изигра отлично съчетанието си и получи най-високата оценка от 14,066 точки.

За Иванов това е първо златно отличие в кариерата от световна купа при мъжете.

Втори се нареди Килиан ван дер Аа (Белгия) с 13,900, а трети е Джеси Муур (Австралия) с 13,866 точки.

Съдия за България на турнира е Илия Янев.

Давид Иванов Снимка: Eropean Gymnastics

