ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първият световен шампион на България в биатлона Ге...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22428466 www.24chasa.bg

Момчета вече няма да подават топките в Бундеслигата

4624

Германската футболна лига (DFL) взе решение от новия сезон в Бундеслигата и Втора бундеслига да се ползва концепцията „Мултибол".

С това се забранява подхвърлянето на топката от страна на момчета за гонене на топки.

Целта е да се предотврати ситуация, в която домакините имат предимство в оспорвани мачове, ако на гостуващия отбор не се предостави топка достатъчно бързо. Оттук нататък всеки отбор ще бъде сам отговорен за вземането на топката.

Около терените ще има 18 конуси, на които децата ще поставят топки, когато са празни.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди