Момчета вече няма да подават топките в Бундеслигата

Германската футболна лига (DFL) взе решение от новия сезон в Бундеслигата и Втора бундеслига да се ползва концепцията „Мултибол".

С това се забранява подхвърлянето на топката от страна на момчета за гонене на топки.

Целта е да се предотврати ситуация, в която домакините имат предимство в оспорвани мачове, ако на гостуващия отбор не се предостави топка достатъчно бързо. Оттук нататък всеки отбор ще бъде сам отговорен за вземането на топката.

Около терените ще има 18 конуси, на които децата ще поставят топки, когато са празни.