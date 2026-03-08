Наказаха Гуардиола за 2 мача

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола ще изтърпи наказание от два мача заради натрупани жълти картони. Испанският специалист ще пропусне гостуването на „гражданите" срещу "Уест Хем" на 14 март във Висшата лига и четвъртфинала от ФА Къп, който ще се играе през първия уикенд на април.

Гуардиола обаче ще може да води тима си във финала на купата на лигата на 22 март, въпреки че той ще се проведе между двата двубоя, за които ще бъде наказан наставникът. Срещата е с "Арсенал"

„Ще ви кажа нещо - постигнали сме всичките рекорди в тази държава, всичките, въпреки всичко. Държим рекорда и за мениджър с най-много жълти картони. Искам всички рекорди и вече имам и този. Наказан съм за два мача сега и ще отида на почивка за следващите две срещи. Има неща, които не мога да разбера и след 10 години. Разгледайте ситуацията. Разбира се, че ще защитя Доку и целия отбор", заяви Гуардиола след победата на "Сити" срещу "Нюкасъл" с 3:1 в петия кръг на ФА Къп, цитиран от „Скай Спортс".