Първият световен шампион на България в биатлона Георги Джоргов ще получи премия от 10 000 евро

Георги Джоргов Снимка: IBU

Първият в историята на българския биатлон (въобще за жени и мъже във всички възрасти) световен шампион Георги Джоргов ще получи премия от спортното министерство.

Това обяви министър Димитър Илиев пред БНТ. При предишния му престой в служебен кабинет той е инициирал нормативна промяна за финансово стимулиране на млади спортисти.

Така сега Джоргов ще получи премия от 10 000 евро. 18-годишният състезател от Сапарева баня спечели масовия старт на 12,5 км на световното за младежи в Арбер (Гер).

"Георги Джоргов е наистина феноменален. Такава премия осмисля труда на младите спортисти", заяви министър Илиев.

Георги Джоргов Снимка: IBU

