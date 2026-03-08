Алберт Попов раздели 28-ото място в Кранска гора

Асът ни в ските Алберт Попов нямаше ден и раздели с италианеца Алекс Винацер 28-ото място в слалома от световната купа в словенския курорт Кранска гора.

В първия манш нашият състезател бе на тази позиция, а във втория се нареди 20-и. С Винацер останаха на 1,74 сек победителя Атле Ли Макграт (Новегия).

Той бе по-бърз само с 0,01 сек от сънародника си Хенрик Кристоферсен, който остана втори. Трети на 0,04 сек завърши също норвежец, но бризалски паспорт- Лукас Пинейро Бротен.

С победата си днес Макграт поведе в класирането за Малкия кристален глобус в слалома. Той има 552 точки, с 41 повече от Пинейро Бротен, който е с 511. Трети с 475 точки е Клеман Ноел, а теоретичен шанс за спечелване на глобуса има и Хенрик Кристоферсен, който е с 453 точки - на 99 зад МакГрат. Алберт Попов е на 21-во място със 106 точки, като в слалома остава само още едно състезание - в Хафиел на 25 март.

В генералното класиране убедителен лидер с 1530 точки е швейцарецът Марко Одермат. Седем състезания преди края на сезона втори е Пинейро Бротен с 958 точки. Трети с 844 точки е МакГрат.