"Добруджа" на Ясен Петров с нов успех и 13 т. при него, преди това имаше 12

"Добруджа" спечели срещу "Берое" с 1:0 у дома в мач от 25-ия кръг на Първа лига. С този успех тимът на Ясен Петров се изкачи на 12-ата позиция в класирането с 25 точки. Старозагорци са 15-и (предпоследния) с 19 точки.

Така след идването на Петров в 6 мача добричлии заработиха 13 точки (4 победи, 1 реми, 1 загуба. Преди това в 19 срещи имаха 12.

В 20-ата минута полузащитникът на старозагорци Франсиско Варела направи грубо влизане в краката на Ивайло Михайлов, което му донесе директен червен картон.

Георги Трифонов вкара победно за "Добруджа" в 64-ата мин.

