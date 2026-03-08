ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Уан И призова за прекратяване на военни опера...

Мъри Стоилов: С тази агресия "Гьозтепе" ще се бори за Европа до последно

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Българският треньор на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира загубата 1:2 като гост на "Истанбул Башакшехир" в 25-ия кръг на турското първенство.

„Това беше един от дните, в които играхме добре. Ако продължим с тази решителност, агресия, борба и футбол, ще останем в европейската надпревара до края на сезона. Нашият противник имаше две възможности и ги превърна в голове. Ние имахме шест чисти положения и не успяхме да се възползваме от тях. Това беше един от добрите ни дни. Ако продължим така, определено ще бъдем в надпреварата за Европа.

И смело мога да кажа, че не заслужавахме да загубим. Лигата е много силна, всеки отбор има достатъчно качество, за да победи друг. Понякога много малки детайли решават мачовете", сподели Мъри.

"Гьозтепе" е на 6-о място в класирането с 42 точки от 25 мача, колкото има и "Башакшехир" пред него.

"Бешикташ е на 4-ото място, което първо вкарва в Европа, с 46.

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

