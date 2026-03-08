Ясен Петров благодари на съпругата си, която му организира изненада на 8 март

Старши треньорът на "Добруджа" Ясен Петров коментира победата с 1:0 над "Берое" в Добрич:

"Ключовата дума за днешния мач е търпение. Не изнесохме някаква супер продукция, но днес трите точки бяха много важни. Доволен съм от спечелената победа. В четвъртък играхме много тежък мач, в който бяхме с човек по-малко. Днес ние бяхме с човек повече, но Берое много ни затрудни. Щастлив съм, че все пак днес направихме един верен ход и той ни донесе трите точки.

Днес сме с три точки повече и с едно място нагоре в класирането. Надявам се, че ще продължим така. Това е мечтано начало за нас на пролетния дял от шампионата. Щастлив съм от спечелените точки, но те са на база на труда на футболистите. За нас продължава всеки мач да бъде като финал. Трябва да останем смирени и здраво стъпили на земята. Сега момчетата трябва да се възстановят, но ни предстои още много работа.

Искам да честитя празника на всички жени и всички майки. На мен днес много енергия ми дадоха децата и внуците ми, които не бях виждал много време. Благодаря за това на съпругата ми, която организира тази изненада."