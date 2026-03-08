ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Путин се закашля за 8 март, цензурираха го (видео)

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22429289 www.24chasa.bg

Ясен Петров благодари на съпругата си, която му организира изненада на 8 март

4556
Ясен Петров прегръща едното от внучетата си. Снимка: Startphoto.bg

Старши треньорът на "Добруджа" Ясен Петров коментира победата с 1:0 над "Берое" в Добрич:

"Ключовата дума за днешния мач е търпение. Не изнесохме някаква супер продукция, но днес трите точки бяха много важни. Доволен съм от спечелената победа. В четвъртък играхме много тежък мач, в който бяхме с човек по-малко. Днес ние бяхме с човек повече, но Берое много ни затрудни. Щастлив съм, че все пак днес направихме един верен ход и той ни донесе трите точки.

Днес сме с три точки повече и с едно място нагоре в класирането. Надявам се, че ще продължим така. Това е мечтано начало за нас на пролетния дял от шампионата. Щастлив съм от спечелените точки, но те са на база на труда на футболистите. За нас продължава всеки мач да бъде като финал. Трябва да останем смирени и здраво стъпили на земята. Сега момчетата трябва да се възстановят, но ни предстои още много работа.

Искам да честитя празника на всички жени и всички майки. На мен днес много енергия ми дадоха децата и внуците ми, които не бях виждал много време. Благодаря за това на съпругата ми, която организира тази изненада."

Ясен Петров прегръща едното от внучетата си.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди