След преход от 2300 км 18-годишна националка участва във втори старт за 48 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В отсъствието на най-опитната националка Милена Тодорова тимът на България зае 17-о място в щафетата на 4х6 километра в Контиолахти (Финландия) от световната купа по биатлон.

Валентина Димитрова, Лора Христова, Мария Здравкова и Райа Аджамова с 2 наказателни обиколки и общо 8 допълнителни патрона финишираха на 7,42,5 мин секунди след тима на Швеция, който завърши като победител.

Димитрова, Христова и Здравкова преминаха двете стрелби с по само един допълнителен патрон, и при трите от прав.

18-годишната Аджамова имаше трудности и на последната стрелба трябваше да завърти 2 наказателни обиколки, което я лиши от възможността да се бори за 15-ото място с отборите на Словения и Германия.

Трябва обаче да се отчете, че Райа в петък участва в масов старт на младежкото световно в Арбер, който не завърши, тъй като не се почувства добре в края. От Германия момичето от Троян пое към Финландия, за да замести съгражданката си Милена. Разстоянието е до Контиолахти към 2300 км

И днес в рамките на по-малко от 48 часа записа второ състезание.

Иначе французойките спечелиха малката световна купа за щафетата, а България е 15-а.