Израел съобщи за удар по въздушните сили на Иран

ЦСКА 1948 и "Ботев" (Пд) не успяха да си вкарат гол

2052
ЦСКА 1948 не успя да намали изоставането си от лидерите “Левски” и “Лудогорец”. В Бистрица “червените” бяха спрени от засилилия се “Ботев” (Пд) - 0:0. С точката играчите на Александър Александров събраха 47 пункта, заемайки 3-ата позиция, като изостават на 9 от лидера “Левски”.

"Създадохме достатъчно положения, като брой. Изиграхме силен мач. Поредна суха мрежа за нашия отбор. Техният вратар Дани Наумов беше перфектен. Спаси, каквото можеше”, каза наставникът на ЦСКА 1948.

За “Ботев” пък това бе 4-и мач без поражение. Воденият от Лъчезар Балтанов отбор е на 11-ата позиция с 30 точки.

