Верстапен и Норис поведоха бунта срещу правилата във Ф1

Последните световни шампиони във Формула 1 Макс Верстапен и Ландо Норис поведоха бунта срещу новите правила на ФИА, които карат пилотите да правят странни неща, като например да връщат предавка на правата, за да заредят по-бързо батерията си.

“Просто от най-добрите болиди отидохме към най-лошите”, категоричен бе Норис. “Прекалено много хаос. И ще има сериозен инцидент. Хем се опитваш да караш, хем осъзнаваш, че нещо ужасно може да се случи”, заяви Норис след първото състезание в Австралия.

“Обичам да се състезавам, но в един момент ти идва прекалено много. Надявам се, че ще ни чуят и ще променят правилата бързо. Защото не съм само аз, който е притеснен”, допълни го Верстапен.

Първото състезание завърши с двоен успех на “Мерцедес” заради пробив в правилата, който немците откриха при разработката на двигателите, и елементарна грешка на “Ферари”. Немците смениха гумите на Джордж Ръсел и Кими Антонели при виртуална кола за сигурност заради спирането на Валтери Ботас на изхода на пита и двамата нямаха проблеми до края. В същото време “Ферари” оставиха Шарл Льоклер и Луис Хамилтън на пистата и те спряха при зелен флаг и загубиха двойно време. А Льоклер показа темпо като при “Мерцедес” и водеше в състезанието.

Все пак Шарл и Луис завършиха трети и четвърти.

Световният шампион Ландо Норис се добра по петото място с “Макларън”, като зад него остана Макс Верстапен с “Ред Бул”, който стартира в дъното на колоната заради катастрофата си по време на квалификацията. Оли Беарман с “Хаас” финишира седми, а първи точки при дебюта си записа Арвин Линдблад с осмо място за RB. Габриел Бортолето с “Ауди” и Пиер Гасли с “Алпин” затвориха десетката.

За ужас на домакините в Мелбърн, местният любимец Оскар Пиастри дори не успя да стартира, като заби макларъна си в предпазната ограда още при инсталационната обиколка. Пиастри обясни, че изведнъж е получил 100 киловата мощност от двигателя си и не успял да я овладее. Причините тепърва ще се изясняват.

