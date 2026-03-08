В опит да излезе от кризата “Левски” подписва с играч без гол от 6 месеца

С оглед на тежката ситуация в предни позиции след тежката контузия на основния таран Мустафа Сангаре, който е аут за 2 месеца, шефовете на “Левски” решават да привлекат нападател, въпреки че трансферния прозорец отдавна затвори. Тоест се насочват към свободен агент. Ръководството на столичани и треньорът на лидера в Първа лига се спират на хърватския дългуч Марко Дуганджич. 31-годишният футболист днес ще изгледа срещата с “Локо” (Пд) от първенството, а във вторник трябва да премине задължителните медицински прегледи. Кариерата на Дуганджич е богата, а за последно играе в Корея - в местния “Сеул”, където си партира в атака с бившия футболист на “Манчестър Юнайтед” Джеси Лингард. От януари обаче е без отбор. Последният му гол обаче е доста далеч във времето. Хърватинът се разписва преди близо 6 месеца - на 21 септември при успеха 3:0 на своя тим над “Гуанджу”.

В същото време наставникът на “сините” Хулио Веласкес продължава да натъртва, че отборът му не е заслужавал да загуби от “Лудогорец” през седмицата. След поражението разликата между “сините” и разградчани вече е 9 точки. А предвид факта, че столичани нямат гол срещу хегемона и задаващи се още 2 мача с него, титлата вече не изглежда толкова сигурна.

“Лудогорец” е отбор, който е шампион 14 поредни години. В коя друга държава се случва? Това говори за голям потенциал в много аспекти. Таблицата показва, че първите четири отбора ще се борим за титлата. Оттук насетне има други мачове. Няма да плача и да търся извинения. Гледам, че чашата е наполовина пълна, и това ми харесва като мислене”, каза Веласкес и обърна внимание на “Локо” (Пд). Според спеца от Саламанка противникът е опасен тим. А самият Веласкес още не е решил в какъв състав да излезе днес на “Герена”.