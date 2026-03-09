Ивайло Дерменджиев: Трябват свидетели на инцидента с Малена - нито един съд няма да признае само записи от камери за доказателство

Делото зависи от полицията в Чехия, казва адвокатът по международно право

Ивайло Дерменджиев е доктор по международно частно право, член на Международния спортен съд в Лозана. Бил е адвокат на известните български световни и олимпийски шампиони Симона Пейчева и Гълъбин Боевски. За “24 часа” той коментира ужасния инцидент с българската сензация в сноуборда Малена Замфирова.

В чешкия курорт Шплиндерув Млин мъж със ски се вряза в 16-годишното момиче. Вследствие на това Малена е със счупена бедрена кост на две места, счупен таз и лопатка. В момента тя се намира в частна клиника в Грац (Австрия).

- Г-н Дерменджиев, запознахте ли се с инцидента с Малена Замфирова?

- Да, доколкото е публична информацията по инцидента. Първо, като запален фен на ските и сноуборда и след това като юрист. За мен най-важното в този момент е да се направи всичко възможно за възстановяването на момичето. И слава богу, ръководството на федерацията работи здраво в тази посока. Не трябва да се губи такъв уникален талант в спорта.

- Говори се за завеждане на дело срещу туриста, който я е ударил. Какво смятате, че може да стане?

- Всичко зависи от това, което ще установят полицията и разследващите органи в Чехия. Защото едно дело би се водило там, на мястото на инцидента, според принципа на римското право lex loci delicti comisi. Разследването може да тръгне по няколко пътя. Първо, дали е нарочно деянието. Това трудно ще се установи. Не е като например пиян шофьор да ви удари. Там всичко е описано в закона и е класика. Тук трудно би се установил умисъл. След това идва определянето на тежка или средна телесна повреда. На мен ми се вижда, че е тежка, но разследващите и назначените медицински експерти могат да решат друго.

Точно заради това трябва да има представител на Малена на място. Видях, че спортният министър призовава адвокати да помагат. Сигурен съм, че стотици колеги ще се отзоват на този призив. Но ни трябва адвокат на място в Чехия, който да следи какви доказателства се събират и какви точно обвинения ще се повдигнат. Ако министърът иска наистина да помага, да влезе в контакт с колегата си в Чехия или

да направи

призив по

чешката

национална

телевизия,

а не по нашата, което ми се струва неработещ пиар. Реално

най-прекият път

е Чехия да го

обвини,

а нашата състезателка да е като частен обвинител и граждански ищец в наказателния процес. Другите пътища са доста по-сложни.

- Не може ли да се заведе директно дело срещу него от българска страна, или от страна на семейството?

- Доста по-сложна ситуация. Доколкото разбрах, става въпрос за чужденец. От една страна, чувам за германец, от друга - французин. Делото ще трябва да се води в държавата на причинителя на телесните повреди. Я го намерят, я - не. Ще ни помогне, че сме членове на ЕС, но не толкова много. Пак ще се проточи с години. От друга страна, трудно ще се изчислят пропуснати ползи. Това също не е лека работа. Трябват експертизи. И пак опираме до това, което разследването ще покаже. Умишлен или неумишлен инцидент. Вече е ясно, че компонентът алкохол, за който се говореше, отпада. Направена е проба и тя е отрицателна. Идва и моментът със свидетелите. Дали ще се намерят? Знаете, че всеки бяга от това да се явява в съда. И може да се окаже, че просто няма такива.

- Но има камери в курорта.

- В нито един съд по света няма да признаят само запис за доказателство. Поради ред причини. Записът, който е иззет, може само да подпомогне разследването и нищо повече. Трябва свидетел, който да се яви и да застане с името си категорично зад фактите. Още един момент с изключително ниска вероятност да се случи.

- Тогава не може ли да се атакува курортът?

- Може, но това пък е най-трудното. Трябва да се проверят един куп условия. И отново идва разследването. Къде се е случило? Дали е било обезопасено. Видях, че е имало доста инциденти в този курорт, но той продължава да функционира. Значи всичко им се е разминало или е било покрито от застрахователите. Тук отново би имало елемент за доказване на пропуснати ползи. Както казах, това е изключително трудно за установяване. От юридическа гледна точка

случаят е

изключително

труден

и трябва да се внимава. Защото и в нашето съсловие има хора, които биха поели подобно дело, само и само да се изтъкнат. Без да предупредят, че е доста рисково, продължително и доста скъпо.