Елица Атанасиевич спечели историческа купа на Гърция

Българската волейболистка Елица Атанасиевич спечели купата на Гърция с тима на "Паниониос".

Във финала на турнира, който се игра в Халкида, отборът на родната звезда победи с 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:20) "Тира". За "Паниониос" това е първа купа в историята.

Атанасиевич бе втора по резултатност за своя отбор. Българската посрещачка реализира 17 точки, а с повече от нея - 19, приключи единствено Полина Рахимова.

За тима на "Тира" с 19 точки се отчете Рика Маазе, а с 15 приключи Катарина Павичич.