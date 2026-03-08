ЦСКА с 8-а поредна победа вкъщи при Христо Янев

ЦСКА продължава победната си серия вкъщи. На “Васил Левски”, където “червените” домакинстват, “армейците” спечелиха 2:0 над “Локо” (Сф). Успехът е 8-и пореден като домакин за 26-кратните шампиони на България, откакто Христо Янев пое тима. Единствено в първия си мач вкъщи начело на ЦСКА специалистът не успя да бие - 0:0 с “Лудогорец”. Оттам насетне обаче "червените" се поздравяват с успех във всичките си срещи.

Резултатът бе открит от Джеймс Ето'о в 13-ата мин. Камерунецът се завърна сред титулярите, след като предния мач бе оставен на пейката заради поведението си при поражението от “Септември”. В 81-ата Алехандро Пиедраита реши всичко с втори гол във вратата на “Локо” (Сф). Едно новите попълнения в лагера на тима отново блесна и отбеляза атрактивен гол.

Иначе за пореден път от началото на новата година “червените” не могат да убедят в срещите си. Шансове за още попадения имаше, но липса на класа отново не позволи на играчите на Янев да вкарат ново попадение. В защита пък ЦСКА пак не бе на ниво. И позволи на столичните железничари да стигнат до някое друго положение.

С успеха “армейците” събраха 46 точки, 10 по-малко от лидера “Левски”. “Локо” (Сф) е на 10-ата позиция с 30.

Още в следващия мач ще стане ясно какво е нивото на ЦСКА. В събота “червените” гостуват в Разград на хегемона “Лудогорец”.