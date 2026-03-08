Христо Янев: Дали ЦСКА е готов за "Лудогорец" ще може да се каже след мача

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира успеха с 2:0 над "Локо" (Сф):

„Знаехме какво ще ни предложи съперникът и имахме време да се подготвим. Затова искам да поздравя футболистите, че се представиха на ниво и през целия мач имаха огромното желание да се надиграват. Вкарахме два гола, изтървахме още.

Когато се получи каквото искаме, е наслада за окото. Не всеки път можем да побеждаваме, защото и срещу нас работят добри треньори в Лигата с добри футболисти. А когато го правим, трябва да го оценим. Публиката на ЦСКА е взискателна и когато някой се раздава на терена, тя го оценява.

Дали сме готови за "Лудогорец"? Това е въпрос, на който ще можем да ви отговорим след края на мача. Те имат много добър отбор и много добър треньорски щаб. И за нас е удоволствие да отидем и да се изправим срещу тях."