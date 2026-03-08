ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Станислав Генчев: Рухнахме след втория гол на ЦСКА

Станислав Генчев: Рухнахме след втория гол на ЦСКА

Станислав Генчев Снимка: Георги Палейков

Наставникът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира загубата от ЦСКА с 0:2:

„Действително е много неприятно, когато класен отбор като ЦСКА ти поведе толкова рано и трябва да обръщаш мача пред тяхна публика. И не е лесно. Имахме две чисти ситуации при 0:1 на Карузо и на Анте Аралица, които можеха да ни върнат в мача. За съжаление, ги изпуснахме и в момента, в който падна втория гол, и силите ни попривършиха. Тогава ЦСКА можеше да ни вкара и трети.

Реално отборът рухна след втория гол, но дотогава стояхме горе-долу добре. Бяхме на моменти разпокъсани, имаше по-голям риск от наша страна в атака и ЦСКА направи добри контраатаки. Те имат добри футболисти, които умеят да се възползват от такива празни пространства. Момчетата дадоха, каквото можаха.

Бориха се, искаха да изравнят, но срещу класен отбор като ЦСКА всяка грешка се наказва и малкото шансове, които ни се отдадат, трябва да бъдат реализирани. От тези две чисти положения едното да бяхме вкарали, може би нещата щяха да са по различен начин. ЦСКА имаха повече ситуации за гол, но няма как да е по друг начин, след като разполагат с доста класни футболисти и играят пред собствена публика."

