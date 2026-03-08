С 26 точки на Алекс Николов "Лубе" повали шампиона "Тренто" в първия 1/4-финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският волейболен ас Алекс Николов изведе "Лубе" до много ценна победа в първия 1/4-финалнен плейоф от италианския елит срещу шампиона "Тренто".

Тимът 22-годишния посрещач се наложи с 3:1 (25:21, 27:25, 24:26, 25:17) и поведе с 1:0 в серията. В нея се играе до 3 победи от 5 мача

Алекс бе най-резултатен с 26 точки (1 ас, 3 блока).

Резонно той бе избран за MVP.

Втората част от сблъсъка е следващата неделя в Чивитанова.

Двата отбора се срещнаха във финала на миналата кампания, като "Тренто" взе титлата.

"Развълнувани сме от тази победа, която бележи отличен старт на плейофната кампания за скудетото. Никога не е лесно да спечелиш гостуване на "Тренто".

Ако не се лъжа, това се случва едва за втори път за 4 години, откакто играя в Италия. Но сега не можем да лежим на лаврите си. Все още имаме дълъг път пред себе си и целта ни във втория мач може да бъде единствено да се възползваме максимално от предимството на домакинския терен, за да поведем с 2:0 в серията", коментира Алекс след мача.