Капитанът на България се завърна на терена след месец пауза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След един месец принудителна пауза заради контузия капитанът на България Кирил Десподов се завърна на терена.

Нападателят влезе в състав на ПАОК в 81-ата мин при гостуването на "Олимпиакос" в дербито на 24-ия кръг гръцкия елит, завършило 0:0 в Пирея. Десподов можеше да донесе успеха, но вратарят на домакините Цолакис ибзи негов удар.

Така АЕК остава на първо място с 56 точки, с две повече от ПАОК и "Олимпиакос".

Десподов игра след само една пълноценна тренировка. Той получи разтежение на 8 февруари в солунския сблъсък с "Арис".