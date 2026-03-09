Никола Цолов: Сънувах победата във Формула 2

Никола Цолов е амбициозен млад човек и не обича да чака по пътя към голямата си цел. Българския лъв иска да кара във Формула 1, но трябва да премине през задължителните за кандидатите етапи. Важното е, че нашият талант в моторните спортове отмята задачите една по една.

Цолов отново постигна нещо, което е първо за България. След като стана шампион в испанската Формула 4, вицешампион и рекордьор по победи във Формула 3 в комбинация с отборна титла с “Кампос рейсинг”, той вече се нареди и сред победителите във Формула 2.

В края на миналия сезон Никола се качи на подиума в спринта на пистата “Яс Марина” в Абу Даби, а сега вече е №1 и в основно състезание. Направи го за Голямата награда на Австралия, след като преглътна разочарованието от 17-ото място в спринта в събота.

Цолов стартира от пета позиция на “Албърт парк” и се възползва максимално добре от грешките и проблемите на основните си съперници. След два рестарта и въпреки лекото объркване при излизането на автомобил за сигурност пилотът на “Кампос рейсинг” направи решителното изпреварване в подходящия момент, за да покаже кой е бил най-добър в този ден на пистата.

Втори остана Рафаел Камара (Бр), шампион във Формула 3, следван от Лоренс ван Хупеен (Нид). Цолов поведе и в генералното класиране след първия кръг с 25 точки, а споменатите други двама пилоти имат по 18.

“Първи опит, първа победа в основно състезание”, бе поздравът в социалните мрежи от ръководството на академията за млади таланти на “Ред Бул”, където е Цолов.

“Сънувах, че печеля това състезание. Като идвах на пистата, знаех, че е нов ден с нова възможност, по-важна възможност за мен.

Знаех, че съм най-бързият. Мисля, че успях да запазя спокойствие и да остана фокусиран, което ми позволи да си стъпя на краката.

Стартът беше много добър, след това двата автомобила на “Родин” бяха пред мен и реших, че просто ще остана зад тях и ще видя как ще се развие състезанието по-късно.

Но те се блъснаха пред мен в първия завой и аз трябваше да избегна удара, след което поведох и просто знаех, че трябва да контролирам моето темпо. Имаше леко объркване зад колата на сигурността, което позволи на Вероне (Николас Вероне от Аржентина - б.р.) да се върне на пистата на първото място.

Знаех, че ще е ключово да го изпреваря веднага, за да имам чист въздух и да съхраня гумите. Усетих, че гумите му не са готови, защото той изпусна точката на спиране за първия завой, така че подуших малко кръв, превърнах се в акула и знаех, че моята възможност ще е в третия завой.

“Кампос” е моето семейство, не само моят отбор. Спечелихме Формула 4 заедно, отборната титла във Формула 3, а сега спечелихме първото ни състезание за годината във Формула 2.

Усещането е просто невероятно. Искам да споделя всеки един момент с тях. Разбира се, и с “Ред Бул”, които ме подкрепят от миналата година, което беше голям скок в моята кариера”, заяви Цолов.

Следващият кръг от шампионата трябва да е на 10-12 април в Бахрейн, но най-вероятно няма да се състои заради войната в Близкия изток.