Ейса носи Григор винаги със себе си

Григор Димитров и Ейса Гонсалес рядко имат време да бъдат заедно. И двамата пътуват много заради професионалните си ангажименти, но мексиканската приятелка на най-добрия български тенисист е намерила начин да не се разделя с него.

Актрисата е сложила снимка на Григор на екрана на мобилния си телефон. Това се видя в социалните мрежи по време на диалог на Ейса със служител на турнира “Мастърс 1000” в Индиън Уелс.

Гаджето на Димитров не можеше да намери ложата, за да седне при екипа на бившия №3 в света, и бе упътена.

Звездата от модния подиум пожела да се снима със служителя и той отказа, защото по правилник му е забранено, но Гонсалес обясни, че това е нейно желание.

Ейса бе почти навсякъде с Григор - на тренировките, както и с високи токчета на тревата край кортовете, където тенисистите играят футбол. Димитров също не пропусна да покаже уменията си с топка в крака.

Българската звезда отпадна във втория кръг в Калифорния, след като загуби 2:6, 3:6 от Карлос Алкарас (Исп).

Нашият тенисист направи приличен мач, но това се оказа недостатъчно за нещо повече срещу водача в световната ранглиста. Шампионът от откритото на Австралия вече има 13 победи от 13 мача през този сезон и е в серия от 31 поредни спечелени двубоя на твърди кортове на открито.

Така испанецът изостава само от Джими Конърс (55), Роджър Федерер (46), Пийт Сампрас (34), Новак Джокович и Род Лейвър (по 33).

“Знаех, че няма да е лесно. Неговият стил е много опасен и става трудно да контролираш топката, когато той навлезе в корта и изпълнява ударите си с максимално добра подготовка. Сега бе още по-трудно заради вятъра и аз просто свикнах по-бързо с условията. Това е и основната причина да спечеля и съм доволен, че се справих”, коментира Алкарас.

Двамата бяха съперници в Индиън Уелс и миналата година, когато Карлос спечели на осминафинала.

През 2024-а обаче Димитров го отстрани в Маями и тогава испанецът призна, че българският тенисист го е накарал “да се чувства като 13-годишен”.

В програмата на Григор следва още един легендарен “Мастърс 1000” - в Маями, където преди година стигна до полуфинал.

