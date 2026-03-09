ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От шеф "пожарникар" бягайте като от огън

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22431488 www.24chasa.bg

Само френска звезда по-бърза от Лора Христова в стрелбата

3404
Лора Христова Снимка: Startphoto.bg

В последното състезание от дамската програма на кръга от световната купа по биатлон във финландския зимен център Контиолахти донеслата огромна радост на България с бронзов медал от олимпийските игри в Милано/Кортина Лора Христова също записа впечатляващо представяне.

В щафетата 4 по 6 километра слънчевото момиче от Троян се представи най-добре от нашите състезателки.

Лора пое щафетата от Валентина Димитрова на 13-о място. От положение легнал Христова повали и 5-те мишени. От прав допусна една грешка, презареди обаче светкавично и бе точна с допълнителния патрон, за да се отправи по последната обиколка.

Хронометърът показва, че само една биатлонистка се е справила по-бързо на рубежа на втори пост от щафетата.

Това бе френската звезда Лу Жанмоно. При самата стрелба Христова е била със само 1,3 сек по-бавна. При общия престой на рубежа Жанмоно е била по-бърза с 2,9 сек.

Нашата щафета завърши 17-а в Контиолахти. След разболяването на Милена Тодорова се наложи от младежкото световно в Арбер (Гер) да пристигне Райа Аджамова.

Лора Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди