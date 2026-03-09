Бивш треньор на "Ювентус" призован да спасява "Тотнъм"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият старши треньор на "Ювентус" Тиаго Мота може да продължи кариерата си в "Тотнъм Хотспър", според италианският вестник Corriere dello Sport.

Игор Тудор в момента е начело на лондонския отбор, но реалната опасност да изпадне от Висшата лига принуждава ръководството на клуба да търси алтернатива. Мота преди това е бе свързван с "Милан" и "Реал Сосиедад". В момента Мота е без клуб, след като напусна "Ювентус" през март 2025 г.

"Тотнъм" в момента е 16-и в класирането на Висшата лига с 29 точки. "Уест Хем", на 18-о място, има 28 точки.