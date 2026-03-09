ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение от 5,1 по Рихтер в Турция

Канят Иниеста за спортен директор на националния на Мароко

Андрес Иниеста Снимка: instagram.com/andresiniesta8/

Бившият футболист на "Барселона" и националния отбор на Испания Андрес Иниеста може да стане спортен директор на мароканския национален отбор, съобщава испанскит вестник AS.

Кралската мароканска футболна федерация води преговори с испанеца, но все още не е постигнато споразумение. Подобно назначение би могло да улесни привличането на бившия съотборник на Иниеста в "Барселона" - Шави, за селекционер на националния отбор след световното първенство през 2026 г.

Мароканският отбор е в група "C" на Мондиала, където ще се изправи срещу отборите на Бразилия, Шотландия и Хаити.

Андрес Иниеста Снимка: instagram.com/andresiniesta8/
