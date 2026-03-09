Шави: Лапорта спря завръщането на Меси в "Барса" след световното

Бившият треньор на "Барселона Шави" разкри подробности за провала на завръщането на Лионел Меси в клуба.

„Завръщането на Меси в "Барса" след световното първенство през 2022 г. беше решено. Лео искаше да се върне, имахме разрешение от Ла Лига. Но президентът Жоан Лапорта спря трансфера... Той ми каза, че ако Меси се върне, ще избухне война на заплатите, а той не може да си го позволи."

„Меси никога няма да се върне в "Барселона", просто защото Лапорта не го иска. Не е заради Ла Лига или защото бащата на Лео иска пари - всичко това е лъжа. Лапорта е този, който казва, че клубът не може да го позволи", каза испанецът в интервю за испанският вестник La Vanguardia.

38-годишният Меси в момента блести за "Интер Маями".