ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха зам.-областните управители на Пловдив, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22432057 www.24chasa.bg

Български национал с картон в Полша

3004
Мартин Минчев Снимка: facebook.com/kscracoviasa/

Българският национал Мартин Минчев игра около час за клубния си отбор "Краковия" при загубата като гост от "Легия" във Варшава с 0:1 в мач от 24-ия кръг на полската Екстракласа.

Минчев бе титуляр и остана на терена до 59-ата минута, когато на негово място се появи Пау Санс. Българинът си изкара жълт картон две минути преди да бъде заменен.

Това бе общо третото му официално предупреждение от началото на сезона. Българинът до този момент през кампанията е изиграл 23 мача за "Краковия", в които е отбелязал 4 гола и е направил 1 асистенция.

Мартин Минчев Снимка: facebook.com/kscracoviasa/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди