Български национал с картон в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският национал Мартин Минчев игра около час за клубния си отбор "Краковия" при загубата като гост от "Легия" във Варшава с 0:1 в мач от 24-ия кръг на полската Екстракласа.

Минчев бе титуляр и остана на терена до 59-ата минута, когато на негово място се появи Пау Санс. Българинът си изкара жълт картон две минути преди да бъде заменен.

Това бе общо третото му официално предупреждение от началото на сезона. Българинът до този момент през кампанията е изиграл 23 мача за "Краковия", в които е отбелязал 4 гола и е направил 1 асистенция.