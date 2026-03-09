ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изгониха Моуриньо на дербито "Бенфика" - "Порто"

Изгониха Моуриньо на дербито "Бенфика" - "Порто"

1320
Жозе Моуриньо Снимка: facebook.com/Fenerbahce/

Старши треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо получи червен картон секунди преди края на дербито с "Порто", завършило драматично 2:2 в Лисабон. 

„Съдията каза, че ме е изгонил, защото съм изритал топката към резервната скамейка на "Порто". Това е напълно невярно. Правил съм го много пъти у дома при много наши голове, ритам топката към трибуните, за да дам топка на късметлия фен. Знам, че технически не съм много добър, но не", каза Специлния, който е и бивш треньор на "Порто".

След този мач "драконите" от Порто остават на върха с 66 точки. "Спортинг" (Лисабон) направи също 2:2 при гостуването си на "Брага" и остават на 4 след тях. "Бенфика" е на третото място с 59 т., а "Брага" е 4-и с 46.

Гостите поведоха с 2:0 до почивката с голове на Виктор Фрохолд и на 17-годишния поляк Оскар Пиетушевски.

 В 69-ата минута, само четири след влизането си на терена, Лукебакио нахлу по дясното крило, стреля и уцели гредата, а Шелдеруп се възползва от отбитата топка в наказателното поле и намали за "Бенфика".

Две минутил юксембургският национал Леандро Барейро изравни за 2:2 след подаване на друга резерва - Франьо Иванович.

