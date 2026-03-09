Още 2 медала за България от европейската купа по джудо

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още два бронзови медала спечелиха българските състезатели на турнири от европейската купа по джудо.

Андреа Стоева се окичи с отличието при кадетките в Анталия (Турция). Тя имаше шест срещи в категория до 63 килограма, като постигна пет победи и една загуби. В решителната схватка се наложи над Селин Бестав (Турция) с вадзари.

На същия турнир Цветомир Вълков е седми в категория над 90 кг.

Антон Димитров взе бронза при младежите в Портимао (Португалия). В категория до 90 кг българинът също записа шест срещи, от които пет победи и една загуби, а в малкия финал преодоля грузинеца Акаки Целишвили, който се състезава за Испания.

И за двамата това са първи медали от състезания с подобен ранг.

