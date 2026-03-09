Българин влезе в идеалния отбор на кръга в Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският защитник Божидар Чорбаджийски за първи път откакто играе в румънското първенство, попадна в идеалния отбор на кръга на местния елит - този на 29-ия кръг.

В него 30-годишният защитник, който за кратко този сезон бе във врачанския "Ботев", откри резултата за "Херманщат" при 3:1 над "Ботошани" с първото си попадение в северната ни съседка.

Освен с гола, Чорбаджийски, който е юноша на ЦСКА, имаше и почти 100-процентова успеваемост в защита, което му гарантира оценка 8,8 по десетобалната система.

"Хермащат" влиза като предпоследен (15-и) в плейофите за оцеляване.