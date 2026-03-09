ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23 червени картона в бразилско дерби

Хълк Снимка: "Атлетико Минейро"

Дербито на бразилския град Бело Оризонте между "Крузейро" и "Атлетико Минейро" завърши с 23 червени картона след страхотно меле в последните минути.

То започна, когато вратарят на "Атлетико Минейро" Еверсон избута на земята полузащитника на противника Кристиан и го затисна с коляно. Играчите на "Крузейро" мигновено скочиха в защита на своя съотборник и настана масов бой.

12 футболисти на "Крузейро" бяха изгонени.

Бившият бразилски национал Хълк беше сред 11-те състезатели на "Атлетико Минейро" с червени картони.

Кайо Жорже отбеляза единствения гол за победата на "Крузейро" с 1:0, а тимът му стана шампион на щата Минас Жерайс за пръв път от 2019 г. след 6 поредни титли за големия си съперник "Атлетико Минейро".

