23 червени картона в бразилско дерби

Дербито на бразилския град Бело Оризонте между "Крузейро" и "Атлетико Минейро" завърши с 23 червени картона след страхотно меле в последните минути.
То започна, когато вратарят на "Атлетико Минейро" Еверсон избута на земята полузащитника на противника Кристиан и го затисна с коляно. Играчите на "Крузейро" мигновено скочиха в защита на своя съотборник и настана масов бой.
12 футболисти на "Крузейро" бяха изгонени.
Бившият бразилски национал Хълк беше сред 11-те състезатели на "Атлетико Минейро" с червени картони.
Кайо Жорже отбеляза единствения гол за победата на "Крузейро" с 1:0, а тимът му стана шампион на щата Минас Жерайс за пръв път от 2019 г. след 6 поредни титли за големия си съперник "Атлетико Минейро".