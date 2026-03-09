Капитанът на България натрупа 60 блокади в Полша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов продължава да лидер по блокади в Полша.

Шампионът "Люблин" с нашия център в състава се наложи при гостуването си над "Пройект" Варшава с 3:1 (31:29, 25:21, 19:25, 25:12).

Грозданов бе сред най-стабилните за отбора си, като завърши с 5 точки - 2 успешни блокади, 2 точки от атака и един ас.

Така световният вицешампион с България вече има 60 блока, което прави по 0,76 на сет. Зад него са Лукаш Усович от "Ястжембски" с 56 и Бартоломей Лемански от СКРА с 51.

"Люблин" е на трето място в класирането с 16 победи, 7 загуби и 47 точки от 23 мача.

С по 24 първи и втори са "Завечре" с 19, 5, 56 и "Пройект" със 17, 7, 48.