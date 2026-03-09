Мая и Владо Николови изгледаха загуба на сина си Симеон в Новосибирск (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от Пламен Константинов "Локомотив" с националния ни разпределител Мони Николов загуби от "Зенит" (Санкт Петербург) с 0:3 (21:25, 24:26, 23:25) у дома в мач от 29-ия кръг на руския волейболен елит.

Сред над 5000 зрители, напълнили залата в Новосибирск, бяха майката и бащата на 19-годишната ни гордост Мая и Владо Николови.

Мони завърши с 4 точки (2 блока). Той и съотборниците му бяха равностойни в сблъсъка за третото място, но в ключовите моменти предимството бе за гостите.

След загубата "Локомотив" остана 4-и с 23 победи, 6 загуби и 68 т. "Зенит" (Санкт Петербург) е 24, 5, 73. До края на редовния сезон остава 1 кръг.