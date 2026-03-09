“Ливърпул” маха Слот при сезон без купа

“Ливърпул” ще разкара Арне Слот, ако в края на сезона шампионите на Англия не спечелят отличие. В момента шансовете пред мърсисайдци са два - Шампионската лига и купата на ФА.

В европейските турнири съперник на 1/8-финалите на “Ливърпул” е “Галатасарай”. Първият мач е утре вечер в Истанбул. В същинската фаза двата отбора вече се срещнаха, като турците спечелиха 1:0.

За купата пък “червените” са на 1/4-финалите.

За заместник на Слот пък е гласен Чаби Алонсо. Бившият играч на “Ливърпул” направи фурор с “Леверкузен”, но след това премина в “Реал”. В Испания обаче на младия спец не му потръгна и бе уволнен още преди да бъде преполовен сезонът.

Все пак в Англия отчитат, че пред Слот ще има и друг шанс да запази работата. Нидерландецът обаче трябва да класира тима за Шампионската лига през следващата година. Към момента “червените” са извън местата, даващи право на участие в най-комерсиалния турнир. А с игрите си през кампанията във Висшата лига не показват, че могат да с в топ 5, че това да се случи.

За Слот това е втори сезон начело на гранда от Ливърпул. В първия си той успя да стане шампион, при това с разлика. Но вторият му е доста труден, въпреки че бяха привлечени куп нови за огромна сума.

